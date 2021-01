Anas, 75 milioni a Campania per risanamento strade: 40 per sicurezza A2 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’Anas pubblica un bando da 880 milioni per risanamento, ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale. Con l’appalto di 640 milioni riguardante la manutenzione straordinaria delle gallerie mette in gara, in totale, opere per 1,52 miliardi. A darne notizia è FedercepiCostruzioni del presidente Antonio Lombardi. L’associazione scrive: “Il bando di gara relativo a accordi quadro quadriennali, del valore complessivo di 640 milioni, prevede l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata per il risanamento strutturale e impiantistico delle gallerie, suddiviso in 18 lotti. Inoltre quello dal valore totale di 880 milioni, suddiviso in 23 lotti territoriali, prevede altrettanti accordi quadro quadriennali per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’pubblica un bando da 880per, ammodernamento e messa indella rete stradale. Con l’appalto di 640riguardante la manutenzione straordinaria delle gallerie mette in gara, in totale, opere per 1,52 miliardi. A darne notizia è FedercepiCostruzioni del presidente Antonio Lombardi. L’associazione scrive: “Il bando di gara relativo a accordi quadro quadriennali, del valore complessivo di 640, prevede l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata per ilstrutturale e impiantistico delle gallerie, suddiviso in 18 lotti. Inoltre quello dal valore totale di 880, suddiviso in 23 lotti territoriali, prevede altrettanti accordi quadro quadriennali per ...

