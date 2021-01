Amici, Rudy Zerbi scrive una lettera ad Arisa ma lei non apprezza: “È un rompico****i” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Rudy Zerbi scrive una lettera ad Arisa ma lei non apprezza. È successo nella nuova stagione di Amici: il conduttore radiofonico vorrebbe che fosse lei a scegliere il nome del concorrente che dovrà sfidare Ibla, la nuova allieva del talent di Canale 5 e per questo ha scritto ad Arisa. “Voglio rimettere nelle tue mani la scelta di chi dovrà affrontare la sfida. So che sarà una scelta difficile ma sono curioso di vedere quale sarà il criterio della tua scelta”, le ha detto in una lettera. Perentoria la replica della diretta interessata: “Non è che voglio offendere un mio collega. Però è proprio un rompic***ni”, ha commentato Arisa, ipotizzando che con questa mossa Zerbi voglia metterla in difficoltà. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021)unaadma lei non. È successo nella nuova stagione di: il conduttore radiofonico vorrebbe che fosse lei a scegliere il nome del concorrente che dovrà sfidare Ibla, la nuova allieva del talent di Canale 5 e per questo ha scritto ad. “Voglio rimettere nelle tue mani la scelta di chi dovrà affrontare la sfida. So che sarà una scelta difficile ma sono curioso di vedere quale sarà il criterio della tua scelta”, le ha detto in una. Perentoria la replica della diretta interessata: “Non è che voglio offendere un mio collega. Però è proprio un rompic***ni”, ha commentato, ipotizzando che con questa mossavoglia metterla in difficoltà. Non ...

ehygioo : RT @paperss2106: ancora non capisco rudy che la guarda quasi schifato come se non avesse davanti agli occhi una delle migliori interpreti d… - sstanza309 : RT @paperss2106: ancora non capisco rudy che la guarda quasi schifato come se non avesse davanti agli occhi una delle migliori interpreti d… - sangio_amici : ??non leggere se non vuoi spoiler?? Mi state dicendo che io devo vedere Rudy che leva la maglia a sangio il giorno de… - infoitcultura : ‘Amici 20’, Rudy Zerbi propone la sfida per Arianna Gianfelici, Raffaele Renda e Kika, ma qualcosa va storto: ecco… - infoitcultura : Amici 20, Rudy Zerbi scrive una lettera ad Arisa: “Scelta difficile” -