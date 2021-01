Amici | anticipazioni della puntata di sabato 9 gennaio | due new entry e altrettante eliminazioni

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tutto pronto per il ritornopomeridiana del, la prima di questo 2021. La registrazione del nuovo appuntamento disi è tenuta nella giornata di ieri, e grazie a Il vicolo delle news siamo in grado di darvi ledi quanto successo. Vi diciamo subito che ladel 9sarà ricca di colpi di scena, con ben due nuovi allievi che entreranno a far partescuola e altri due ragazzi che invece dovranno salutare per sempre il sogno di raggiungere il Serale. Ciao, Kika La prima eliminata è la cantante Kika, nome d’arte di Federica La Rocca. La giovane ha abbandonato il talent tra le lacrime, al termine di una maxi sfida che ha coinvolto sia Arianna Gianfelici che Raffaele Renda. Tutti e tre erano stati messi ...