‘Amici 20’ | Giulia Stabile dà il primo bacio della sua vita a Sangiovanni | ma il giorno dopo lui… Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La ballerina e allievaventesima edizione di Amici di Maria De Filippiè stata spesso messa al centro dell’attenzione – specie da Maria De Filippi – per aver manifestato svariate volte e anche in maniera buffa il suo interesse per il ballerino professionista Sebastian Melo Taveira, ma nel daytime del talent andato in onda nel pomeriggio si è visto che invecesta iniziando un rapporto speciale con il cantante, che già in passato aveva mostrato interesse per la ballerina nonostante fosse fidanzato. I due si sono ritrovati abbracciati nella camera da letto, durante il quale il cantante le ha sussurrato: “Non posso mandarti via, non posso starti distante“, queste parole sono state seguite da un lungoche i due allievi si sono scambiati. Subito ...