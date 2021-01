Amber Heard risponde a Johnny Depp: ecco perché non ha ancora donato i soldi del divorzio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Amber Heard, tramite il suo avvocato, ha risposto a Johnny Depp, spiegando perché non ha ancora donato in beneficenza i soldi guadagnati dal loro accordo di divorzio. L'avvocato di Amber Heard ha rilasciato una dichiarazione in risposta all'affermazione del team legale di Johnny Depp secondo cui l'attrice non ha donato in beneficenza i soldi ricevuti come parte del loro accordo di divorzio, come aveva promesso che avrebbe fatto nel 2016. Continua il botta e risposta mediatico e giudiziario che vede contrapposti Johnny Depp ed Amber Heard. I due attori ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 gennaio 2021), tramite il suo avvocato, ha risposto a, spiegandonon hain beneficenza iguadagnati dal loro accordo di. L'avvocato diha rilasciato una dichiarazione in risposta all'affermazione del team legale disecondo cui l'attrice non hain beneficenza iricevuti come parte del loro accordo di, come aveva promesso che avrebbe fatto nel 2016. Continua il botta e risposta mediatico e giudiziario che vede contrappostied. I due attori ...

danishunts : Amber Heard aveva detto di aver donato i 7 milioni di dollari del divorzio ai bambini malati ma ora si scopre che i… - deppsauvage : RT @xdiordepp: Gli avvocati di Amber Heard, dopo che sono usciti i documenti, sono stati costretti ad ammettere che la bestia non ha mai do… - danishunts : RT @xdiordepp: Gli avvocati di Amber Heard, dopo che sono usciti i documenti, sono stati costretti ad ammettere che la bestia non ha mai do… - xdiordepp : Gli avvocati di Amber Heard, dopo che sono usciti i documenti, sono stati costretti ad ammettere che la bestia non… - Liv_ing_ : RT @deadel98: #AmberHeardIsALiar l'avvocato di Amber Heard conferma che lei non ha MAI donato i 7 milioni del divorzio (che diceva di aver… -