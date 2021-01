Altro che crisi di governo, il Recovery plan è il banco di prova per l’Italia in Europa (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il governo ha sottoposto ai partiti della maggioranza la nuova versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Il piano è è costituito da 6 missioni principali, che a loro volta raggruppano 16 componenti in cui si concentrano 47 linee di intervento per progetti omogenei e riforme coerenti con stanziamenti complessivi per 222 miliardi di euro. Gli investimenti sono stati selezionati al fine di concentrare gli interventi su quelli con maggiore impatto sull’economia e sul lavoro, tenendo conto della sostenibilità della finanza pubblica. Sulle nuove generazioni infatti non deve gravare l’onere di un eccessivo indebitamento, visto che anche immaginando una prevedibile sospensione prolungata del Patto di stabilità o la sua revisione, l’eccessivo rapporto debito/Pil dell’Italia resta un problema da risolvere. Il documento definisce ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilha sottoposto ai partiti della maggioranza la nuova versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Il piano è è costituito da 6 missioni principali, che a loro volta raggruppano 16 componenti in cui si concentrano 47 linee di intervento per progetti omogenei e riforme coerenti con stanziamenti complessivi per 222 miliardi di euro. Gli investimenti sono stati selezionati al fine di concentrare gli interventi su quelli con maggiore impatto sull’economia e sul lavoro, tenendo conto della sostenibilità della finanza pubblica. Sulle nuove generazioni infatti non deve gravare l’onere di un eccessivo indebitamento, visto che anche immaginando una prevedibile sospensione prolungata del Patto di stabilità o la sua revisione, l’eccessivo rapporto debito/Pil delresta un problema da risolvere. Il documento definisce ...

borghi_claudio : Altro errore di Trump? Consentire che i social potessero censurarlo in questo modo così becero. Impossibile che non… - troisi_licia : Spero che dopo stasera nessuno riattacchi con quella vaccata dell’all lives matter, perché fossero stati neri li av… - pfmajorino : #Fontana dice che #Gallera è stanco e lo manda via per questo. Ma sono tanti lombardi ad essere stremati. E la col… - MorosiniLidia : @Alessia25515063 Si ma se in OGNI reality che fai ti crei la storia, il dubbio che non tu non abbia altro da mostrare è legittimo - CasonatoFranco : @MariaAn97970665 @RobertoBurioni Senta, raccontatevela tra voi. Ci son 10 regioni la cui mortalità rispetto alla m… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che infermieri che mancano, la vergogna spagnola si chiama Cañada Il Fatto Quotidiano Berlusconi: 'Grazie a Gallera, ho voluto io Moratti'

MILANO, 08 GEN - "Un particolare ringraziamento" è quello che il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha voluto riservare a Giulio Gallera dopo il suo passo indietro come assessore al Welfare ...

Strage di Viareggio: "Ho perso figlio e nuora nell'incendio. Questo è il mio ergastolo"

La sentenza della Cassazione: le parole di una familiare delle vittime, Luciana Beretti Viareggio, 8 gennaio 2020 - "Viene voglia di andare ad occupare il Parlamento. In tanti anni siamo sempre stati ...

MILANO, 08 GEN - "Un particolare ringraziamento" è quello che il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha voluto riservare a Giulio Gallera dopo il suo passo indietro come assessore al Welfare ...La sentenza della Cassazione: le parole di una familiare delle vittime, Luciana Beretti Viareggio, 8 gennaio 2020 - "Viene voglia di andare ad occupare il Parlamento. In tanti anni siamo sempre stati ...