Alopecia | sintomi | cause e cure

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Avere capelli folti e sempre in ordine è il sogno di uomini e donne, tuttavia l’azione degli agenti atmosferici, l’utilizzo di detergenti aggressivi o di strumenti poco puliti possono mettere a dura prova la salute del cuoio capelluto. Se non si prestano le dovute accortezze infatti, ci si può ritrovare con capelli secchi, sfibrati, pruriginosi e con forfora. O possono comparire segni di, ovvero una patologia comune in molti individui e che causa la graduale caduta dei capelli, fino ad arrivare (a volte) alla calvizie. Sappiamo bene quanto questo fenomeno (soprattutto nelle donne) – come anche forfora e capelli rovinati – possa rappresentare un problema tanto estetico quanto psicologico. Vediamo quindi insieme che cos’è l’, da cosa è causata, quali sono ie come trattarla al meglio. Che cos’è Come indicato ...