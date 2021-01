"Alla Volpe...". Magalli, disastroso fuorionda: la regia manda tutto in diretta, che imbarazzo ai Fatti vostri | Video (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Ah vedi, Alla Volpe non li faceva...". Giancarlo Magalli crede di non essere in onda e a I Fatti vostri su Rai2 va in scena il più disastroso dei fuorionda. La regia coglie di sorpresa il conduttore e Samanta Togni, dopo un collegamento con il meteo, e i telespettatori possono carpire il dialogo tra i due padroni di casa. La frase su Adriana Volpe, ex collega di Magalli da cui è divisa da una ormai storica antipatia, lascia tutti in sospeso: cosa stava raccontando Giancarlo? Di sicuro, però, la toppa messa in diretta fa pensare al peggio: "Stavo rimproverando Samanta perché rischiava di arrivare in ritardo", balbetta Magalli cercando con lo sguardo il sostegno della Togni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Ah vedi,non li faceva...". Giancarlocrede di non essere in onda e a Isu Rai2 va in scena il piùdei. Lacoglie di sorpresa il conduttore e Samanta Togni, dopo un collegamento con il meteo, e i telespettatori possono carpire il dialogo tra i due padroni di casa. La frase su Adriana, ex collega dida cui è divisa da una ormai storica antipatia, lascia tutti in sospeso: cosa stava raccontando Giancarlo? Di sicuro, però, la toppa messa infa pensare al peggio: "Stavo rimproverando Samanta perché rischiava di arrivare in ritardo", balbettacercando con lo sguardo il sostegno della Togni. ...

pompeii_sites : Nuova uscita / New issue - Marylena_88 : RT @tvblogit: I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda - SerieTvserie : I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda - tvblogit : I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda - dariosci1 : RT @pompeii_sites: Nuova uscita / New issue -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Volpe I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda Tvblog “La chasse à courre“ di Sachs In libreria l’ultimo inedito in Italia

Via del Vento edizioni di Pistoia continua a pubblicare opere di autori stranieri inedite in Italia. L’ultima è dello scrittore francese Maurice Sachs, figura tra le più contraddittorie della letterat ...

I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda

Guarda il video di Giancarlo Magalli a "I fatti vostri" pizzicato in un fuori onda a citare la sua ex collega Adriana Volpe.

Via del Vento edizioni di Pistoia continua a pubblicare opere di autori stranieri inedite in Italia. L’ultima è dello scrittore francese Maurice Sachs, figura tra le più contraddittorie della letterat ...Guarda il video di Giancarlo Magalli a "I fatti vostri" pizzicato in un fuori onda a citare la sua ex collega Adriana Volpe.