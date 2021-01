Alla Ue altre 300 milioni di dosi Pfizer. «Coperto l’80% della popolazione» (Di venerdì 8 gennaio 2021) All’Italia il 13,5% del nuovo pacchetto, 40,5 milioni di dosi: entro fine 2021 la nostra fornitura complessiva di vaccino BioNTech ammonterà a 81 milioni di dosi Leggi su corriere (Di venerdì 8 gennaio 2021) All’Italia il 13,5% del nuovo pacchetto, 40,5di: entro fine 2021 la nostra fornitura complessiva di vaccino BioNTech ammonterà a 81di

Ultime Notizie dalla rete : Alla altre Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, Lunedì altre PIOGGE e NEVICATE in PIANURA, ma anche CLIMA GELIDO, poi una novità iLMeteo.it Empoli, il ds Accardi: "Abbiamo fiducia nel gruppo, nel tecnico e nel suo staff"

Diciassette gare alle spalle, quasi metà campionato giocato in attesa di ripartire per la seconda e decisiva parte; il direttore sportivo azzurro.

Tar Calabria riapre le scuole, Spirlì: "È una follia, ci opporremo"

“Ci opporremo alla sentenza del Tar di oggi, i legali ci stanno già lavorando, che lascia i giovani delle scuole superiori a casa fino al 31 di gennaio, ma dice invece che i bambini delle scuole eleme ...

