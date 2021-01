Alex Garland, presto di nuovo al cinema: un horror molto particolare (Di sabato 9 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alex Garland è pronto a tornare con un nuovo film scritto e diretto interamente da lui: nel cast Jessie Buckley come protagonista. Alex Garland è pronto a tornare con una nuova pellicola, di cui è sceneggiatore e regista: ormai la notizia è ufficiale e arrivano i primi rumor sul cast. Già nel 2020 si diceva Leggi su youmovies (Di sabato 9 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è pronto a tornare con unfilm scritto e diretto interamente da lui: nel cast Jessie Buckley come protagonista.è pronto a tornare con una nuova pellicola, di cui è sceneggiatore e regista: ormai la notizia è ufficiale e arrivano i primi rumor sul cast. Già nel 2020 si diceva

badtasteit : #AlexGarland dirigerà 'Men' con protagonista Jessie Buckley - cineblogit : Men: Jessie Buckley in trattative per il nuovo film del regista Alex Garland - Ash71Pietro : Men: Jessie Buckley in trattative per il nuovo film del regista Alex Garland - StefanoColetta6 : In una prospettiva transumanistica il film di Alex Garland, Ex Machina (2015), sottolinea quanto il progresso scien… - Noovyis : (Jessie Buckley e Rory Kinnear star di Men, nuovo film diretto da Alex Garland) Playhitmusic - -