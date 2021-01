Agnelli, dalla Superlega al futuro del calcio: 'Ecco dove dobbiamo investire' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo spettacolo calcistico ha tutto per continuare a prosperare , dai protagonisti agli investitori e agli appassionati. Queste tre componenti sono le fondamenta sulle quali ricostruire ". Il presidente ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo spettacolo calcistico ha tutto per continuare a prosperare , dai protagonisti agli investitori e agli appassionati. Queste tre componenti sono le fondamenta sulle quali ricostruire ". Il presidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli dalla Da Fiat a Stellantis, tutte le fusioni degli Agnelli Panorama Agnelli: «Nel futuro più poteri a giocatori e club»

«Il calcio del futuro ha il dovere di coltivare la protezione degli investimenti, i livelli di remunerazione e la distribuzione adeguata dei proventi». Nel frattempo, si affaccia la nuova generazione ...

Juventus, Agnelli: 'Vi racconto il calcio del futuro, si sta affacciando la nuova generazione Z'

Intanto, si sta affacciando la nuova generazione Z: fatta non solo di interessi ma anche di valori, una generazione diversa rispetto alla precedente. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, guar ...

«Il calcio del futuro ha il dovere di coltivare la protezione degli investimenti, i livelli di remunerazione e la distribuzione adeguata dei proventi». Nel frattempo, si affaccia la nuova generazione ...