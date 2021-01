“Adesso li scanno”, l’automobilista insegue i lupi a 50 km all’ora sulla strada del Passo Tre Croci e pubblica il video. Ira degli animalisti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un automobilista ha inseguito e incalzato un branco di quattro lupi lungo una strada di montagna, approfittando del fatto che gli animali non riuscissero a tornare nel bosco a causa della neve ammucchiata a bordo strada: “Adesso li scanno” ha detto in un passaggio del video che, negli intenti dell’uomo doveva essere una denuncia della presenza dei predatori nelle valli del Bellunese: “Sapevo che c’erano i lupi in valle – dice l’uomo in un altro passaggio del filmato -, quest’estate hanno ucciso le mucche in malga, Adesso non si potrà fare finta di non saperlo”. Il video è stato rilanciato sul canale YouTube del gruppo “100×100 animalisti“, che nella descrizione del filmato, condannano il contenuto e il suo autore: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un automobilista ha inseguito e incalzato un branco di quattrolungo unadi montagna, approfittando del fatto che gli animali non riuscissero a tornare nel bosco a causa della neve ammucchiata a bordo: “li” ha detto in un passaggio delche, negli intenti dell’uomo doveva essere una denuncia della presenza dei predatori nelle valli del Bellunese: “Sapevo che c’erano iin valle – dice l’uomo in un altro passaggio del filmato -, quest’estate hanno ucciso le mucche in malga,non si potrà fare finta di non saperlo”. Ilè stato rilanciato sul canale YouTube del gruppo “100×100“, che nella descrizione del filmato, condannano il contenuto e il suo autore: ...

