Addio a Solange: il noto sensitivo trovato senza vita nella sua abitazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nelle ultime ore una terribile notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Il 68enne sensitivo Solange, pseudonimo di Paolo Bucinelli, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione in provincia di Livorno. Stando ai primi accertamenti e alle dichiarazioni del medico legale, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. La macabra scoperta del corpo di Solange, che si trovava riverso su un divano in salotto, è stata fatta dai vigili del fuoco che sono entrati forzando la porta di casa. Ad allertarli erano stati alcuni amici dell’uomo, preoccupati perché da qualche giorno non avevano notizie di lui. Non rispondeva al telefono, e quando si sono recati sotto casa sua, si sono resi conto che il cellulare squillava dall’interno, segno che ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nelle ultime ore una terribile notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Il 68enne, pseudonimo di Paolo Bucinelli, è stato risuain provincia di Livorno. Stando ai primi accertamenti e alle dichiarazioni del medico legale, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. La macabra scoperta del corpo di, che si trovava riverso su un divano in salotto, è stata fatta dai vigili del fuoco che sono entrati forzando la porta di casa. Ad allertarli erano stati alcuni amici dell’uomo, preoccupati perché da qualche giorno non avevano notizie di lui. Non rispondeva al telefono, e quando si sono recati sotto casa sua, si sono resi conto che il cellulare squillava dall’interno, segno che ...

