Abruzzo, il Covid non perdona: muore giovane mamma di 41 anni. Lascia tre bimbi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dramma Covid in Abruzzo. E’ morta a soli 41 anni Endria Di Nino. La donna, madre di tre figli, è stata stroncata dal coronavirus nella giornata di ieri. Come riporta il Messaggero, viveva con la sua famiglia a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Abruzzo in lutto, Endria muore di Covid a 41 anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Drammain. E’ morta a soli 41Endria Di Nino. La donna, madre di tre figli, è stata stroncata dal coronavirus nella giornata di ieri. Come riporta il Messaggero, viveva con la sua famiglia a San GiovTeatino, in provincia di Chieti.in lutto, Endriadia 41L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : A Rocca di Cambio in #Abruzzo si scia per le strade del paese. Le #piste sono chiuse per il #covid, i maestri di… - Il_Centro : #Abruzzo #8gennaio #venerdì #SanGiovanniTeatino #Chieti #Pescara #TorrevecchiaTeatina #coronavirusitalIa Giovane ma… - infoitsalute : Covid-19, oggi in Abruzzo 1629 persone vaccinate - Provincia di Chieti, 384 inoculazioni: 218 nel capoluogo, 122 a… - Il_Centro : #Abruzzo #7gennaio #giovedì #coronavirusitalia #Pescara #Chieti #Teramo #LAquila #Covid , somministrato il 60% dei… - abruzzo24ore : Covid, in Abruzzo 229 nuovi casi 11 i decessi registrati oggi -