A Capitol Hill un tentato golpe da America Latina Il raid al Campidoglio è l’epilogo di quattro anni di populismo eversivo Ora Trump va perseguito

(Di venerdì 8 gennaio 2021) L’non aveva mai visto niente di simile nella sua storia: una folla di migliaia di persone, una parte delle quali armata, che assalta il, ossia il complesso che ospita il Senato e la Camera, il luogo più simbolico della democrazia statunitense. Questo colpo di coda die delismo è stata una cosa degradante che ha posto l’sullo stesso piano di una qualsiasi repubblica turkmena, afghana o mongola, senza offesa per quei popoli. E a nulla vale il tentativo di evocare un paragone con le proteste ai tempi della guerra del Vietnam, quando davanti asi svolgevano manifestazioni pacifiche, marce, sit-in, animate da comizi e canti di reduci che bruciavano le medaglie al valore, di artisti, pacifisti, cantanti come Joan Baez, ...

SirDistruggere : Nella prima foto la sicurezza a difesa del Lincoln Memorial a #Washington DC durante le proteste del… - ShooterHatesYou : Chissà come hanno fatto i golpisti ad entrare a Capitol Hill aggirando i notoriamente strettissimi protocolli di si… - Agenzia_Ansa : È morta la donna centrata al petto da colpi di arma da fuoco a Capitol Hill durante l'assalto al Congresso Usa da p… - SperanzaEuropea : RT @CarloCalenda: Capitol Hill, (finta) crisi di Governo, Recovery e Piano vaccinale. Intervista a @RadioCapital_fm Iscriviti ad @Azione… - franser_real : Trump ha riconosciuto la vittoria di Biden -

La vicenda delle presidenziali negli Stati Uniti è finita come doveva finire: per l’ultimo atto di Donald Trump da capo della prima potenza mondiale, ...Sostenitori di Trump irrompono in Campidoglio. La video ricostruzione in ordine cronologico di quello che è successo nel mercoledì più nero dell astoria recente degli stati Uniti: dalla partenza dei m ...