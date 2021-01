5 versioni televisive moderne di grandi classici letterari

Leggi su wired

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Un giovane uomo ingegnoso e vendicativo che coltiva una grande passione per i romanzi incentrati sul più grande ladro di tutti i tempi, Arsenio Lupin, decide di seguirne le orme. È la versione del ventunesimo secolo di un classicoo più volte adattato tra film, cartoni e serie. L’ultima, francese, s’intitola Lupin, da oggi 8 gennaio su Netflix. Ma non è l’unica recente a riprendere i personaggi celebri del panoramao classico internazionale per inserirli in contesti moderni. Che siano i protagonisti di romanzi immortali oppure i loro stessi autori, che sianofedeli agli originali o fantasiose rielaborazioni, tutti vengono trasformati in figli del nuovo millennio, figure che con le loro azioni sfidano il perbenismo e la mediocrità della società contemporanea grazie a personalità eclettiche, anticonformiste e ...