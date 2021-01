18 foto che mostrano la natura che si riprende i suoi spazi e riacquista i suoi diritti (Di venerdì 8 gennaio 2021) La natura è senza ombra di dubbio la maggiore potenza che potremo mai incontrare. Una cosa che a lei non manca mai è il tempo. Possiamo creare un immenso quantitativo di meraviglie, ma con il trascorrere dei secoli riesce sempre a riprendersi quegli spazi che le abbiamo sottratto. È indubbio che la natura elargisca con generosità i suoi frutti, ma prima o poi tutto tornerà nelle sue mani. Oggi vogliamo proporvi alcuni esempi che dimostrano come, alcune delle maggiori conquiste e invenzioni dell’umanità, con il trascorrere del tempo, vengono completamente reclamate dal pianeta. 1. Un tempo questo ottovolante era u luogo di divertimento per migliaia di persone, oggi le piante lo hanno trasformato in una loro struttura rampicante. 2. Nei primi anni del ventesimo secolo, ... Leggi su virali.video (Di venerdì 8 gennaio 2021) Laè senza ombra di dubbio la maggiore potenza che potremo mai incontrare. Una cosa che a lei non manca mai è il tempo. Possiamo creare un immenso quantitativo di meraviglie, ma con il trascorrere dei secoli riesce sempre arsi quegliche le abbiamo sottratto. È indubbio che laelargisca con generosità ifrutti, ma prima o poi tutto tornerà nelle sue mani. Oggi vogliamo proporvi alcuni esempi che dicome, alcune delle maggiori conquiste e invenzioni dell’umanità, con il trascorrere del tempo, vengono completamente reclamate dal pianeta. 1. Un tempo questo ottovolante era u luogo di divertimento per migliaia di persone, oggi le piante lo hanno trasformato in una loro struttura rampicante. 2. Nei primi anni del ventesimo secolo, ...

Ettore_Rosato : Per fortuna non si è fatto male nessuno. Però guardate che scandalo. Questo è uno dei più grandi ospedali di Napoli… - SirDistruggere : Nella prima foto la sicurezza a difesa del Lincoln Memorial a #Washington DC durante le proteste del… - SirDistruggere : Lo sdegno e le risate amare ieri sera quando vedevi le foto di quel cogIione vestito da sciamano che occupava il Co… - gloriabovisi : RT @fumodasolo: comunque rendiamoci conto come stiamo messi in italia - renzi che diventa un meme ogni volta che apre bocca - meloni e la c… - isabellebog : non c'è di che, dopo aver visto tutte quelle foto allineate la mia pace interiore è tornata senza far rumore -

Ultime Notizie dalla rete : foto che Oltre le corna e lo show, la foto che racconta il pericolo dopo l’irruzione Il Foglio Agnelli: «Il calcio ha nascosto per anni i suoi difetti strutturali»

Nel frattempo, si affaccia la nuova generazione Z, che ha valori, oltre che interessi, molto diversi da chi l’ha preceduta». Il presidente Agnelli parla dei difetti del mondo del calcio e delle possib ...

Il ruolo fondamentale dei sardi nella Spedizione dei Mille e nelle battaglie per l’Unità d’Italia

Il ruolo fondamentale dei sardi nella Spedizione dei Mille e nelle battaglie per l’Unità d’Italia Foto: Nicola Castangia . Quanti di voi sanno che i sardi hanno avuto un ruol ...

Nel frattempo, si affaccia la nuova generazione Z, che ha valori, oltre che interessi, molto diversi da chi l’ha preceduta». Il presidente Agnelli parla dei difetti del mondo del calcio e delle possib ...Il ruolo fondamentale dei sardi nella Spedizione dei Mille e nelle battaglie per l’Unità d’Italia Foto: Nicola Castangia . Quanti di voi sanno che i sardi hanno avuto un ruol ...