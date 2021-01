12 Ore del Golfo 2021, Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio Salucci partiranno dalla quarta fila. McLaren le più veloci (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono terminate le qualifiche per la 12 Ore del Golfo, prova endurance che quest’anno in via eccezionale non si terrà sul tracciato di Abu Dhabi, ma in Bahrain. Sulla pista di Sakhir, domani, si darà il via alle danze e in questa competizione spicca la presenza di Valentino Rossi. Il “Dottore”, in compagnia del fratello Luca Marini e dell’amico di una vita Alessio “Uccio” Salucci, ha concluso il time-attack, in ottava posizione nel compito globale e al quinto posto nella categoria GT3 PA di cui fanno parte con la loro Ferrari 488 GT3 del Monster VR46 Kessel. A ottenere il miglior tempo di queste qualifiche sono state le McLaren 720S GT3 . In vetta con il crono di 1’59?716 troviamo l’equipaggio del 2 Seas Motorsport formato da Isa Bin Abdulla Alkahlifa, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono terminate le qualifiche per la 12 Ore del, prova endurance che quest’anno in via eccezionale non si terrà sul tracciato di Abu Dhabi, ma in Bahrain. Sulla pista di Sakhir, domani, si darà il via alle danze e in questa competizione spicca la presenza di. Il “Dottore”, in compagnia del fratelloe dell’amico di una vita“Uccio”, ha concluso il time-attack, in ottava posizione nel compito globale e al quinto posto nella categoria GT3 PA di cui fanno parte con la loro Ferrari 488 GT3 del Monster VR46 Kessel. A ottenere il miglior tempo di queste qualifiche sono state le720S GT3 . In vetta con il crono di 1’59?716 troviamo l’equipaggio del 2 Seas Motorsport formato da Isa Bin Abdulla Alkahlifa, ...

luigidimaio : Quanto sta accadendo a Washington in queste ore è gravissimo. Un vero e proprio sfregio alla democrazia, un attacco… - lorepregliasco : Un Trump quasi irriconoscibile legge un messaggio conciliante in cui per la prima volta ammette che è finita e che… - ilpost : Nominalmente Trump è ancora il comandante in capo del paese, ma nelle ultime ore sembra che sia stato di fatto aggi… - FiliFuli : RT @NicoSchira: Si inasprisce lo scontro tra Christian #Eriksen e l’#Inter dopo l’esposto dell’agente del danese (M.Schoots) al Collegio di… - cronoscalate_it : Trivellato Racing inizia il 2021 con la pole position alla 12 Ore del Golfo -

Ultime Notizie dalla rete : Ore del 12 Ore del Golfo, Rossi in pista con la Ferrari: 4° nelle prime Libere La Gazzetta dello Sport Casillo e Raia(Pd): "Il 14 gennaio tavolo istituzionale a Roma, al Mise"

In queste ore, dopo l'audizione nella Terza Commissione del consiglio regionale, il gruppo regionale Pd ha messo in campo ogni utile ...

Covid: tasso positività scende al 12,5%, ma ancora 620 morti

I positivi ieri erano stati 18.020, i morti 414. In totale da inizio epidemia i casi sono 2.237.890, le vittime 77.911. Sono invariati i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 o ...

In queste ore, dopo l'audizione nella Terza Commissione del consiglio regionale, il gruppo regionale Pd ha messo in campo ogni utile ...I positivi ieri erano stati 18.020, i morti 414. In totale da inizio epidemia i casi sono 2.237.890, le vittime 77.911. Sono invariati i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 o ...