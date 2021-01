12 Ore del Golfo 2021 | favoriti ed outsider Valentino Rossi e Luca Marini ci provano

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Dal Bahrain International Circuit manca sempre meno all’edizionedella 12 Ore del, prima prova endurance del calendario. La gara, originariamente prevista ad Abu Dhabi a metà dicembre, ha cambiato sede e data in seguito all’emergenza sanitaria ed alla concomitanza con il Mondiale di F1, impegnato a metà del mese scorso in quel di Yas Marina. Sono 9 le vetture che parteciperanno tra le GT3, categoria regina di un evento che si prospetta molto interessante. McLaren, Ferrari, Mercedes, Porsche ed Bentley si contendono la corona in una 12h che, come ricordiamo, verrà svolta in due fasi da 6h. McLaren, auto che non ha mai vinto questa manifestazione, parte da favorita per il successo overall essendo l’unico marchio che schiera degli equipaggi nella classe PRO. 2 Seas Motorsport, team locale, si presenta ai nastri di partenza con due McLaren 720S ...