Zuckerberg blocca la pagina Facebook del Presidente degli Stati Uniti Trump | dopo i fatti di Capitol Hill

Adnkronos : ++#Zuckerberg 'blocca' @realDonaldTrump: 'Account #Facebook e #Instagram sospesi '++ - 361_magazine : Nuovi guai per #Trump - serenel14278447 : RT @Adnkronos: ++#Zuckerberg 'blocca' @realDonaldTrump: 'Account #Facebook e #Instagram sospesi '++ - LIDAMUGNAI : RT @Adnkronos: ++#Zuckerberg 'blocca' @realDonaldTrump: 'Account #Facebook e #Instagram sospesi '++ - riktroiani : Anche da Instagram. -

Ultime Notizie dalla rete : Zuckerberg blocca

Yahoo Notizie

Gli account del Presidente saranno bloccati "indefinitamente e per almeno le prossime due settimane fino a quando una pacifica transizione di potere non sarà completata", afferma Mark Zuckerberg. La ...Per questo, abbiamo esteso a tempo indefinito il blocco che avevamo già imposto sui suoi account Facebook e Instagram, almeno per le prossime due settimane finché non sarà completata una transizione ...