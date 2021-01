Zona gialla rafforzata e zona arancione: l’Italia dal 7 al 15 gennaio 2021 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non ne usciremo sicuramente migliori, ma fortemente turbati e disorientati. Stare dietro a questi continui cambiamenti di zone, di colori e di cose che si possono fare o meno in Italia nell’era del covid 19, è una missione davvero impossibile. Oggi 7 gennaio 2021 tutta Italia entra in zona gialla rafforzata ( eccezion fatta per i luoghi in cui sindaci o presidenti di regione hanno proclamato le zone rosse ristrette). Si resta in zona gialla rafforzata per la giornata di oggi, e per quella di domani, 8 gennaio 2020. Il 9 e il 10, giornate di fine settimana, l’Italia passa invece in zona arancione. Poi da lunedì 11 a venerdì 15 si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non ne usciremo sicuramente migliori, ma fortemente turbati e disorientati. Stare dietro a questi continui cambiamenti di zone, di colori e di cose che si possono fare o meno in Italia nell’era del covid 19, è una missione davvero impossibile. Oggi 7tutta Italia entra in( eccezion fatta per i luoghi in cui sindaci o presidenti di regione hanno proclamato le zone rosse ristrette). Si resta inper la giornata di oggi, e per quella di domani, 82020. Il 9 e il 10, giornate di fine settimana,passa invece in. Poi da lunedì 11 a venerdì 15 si ...

