Zona gialla, cosa si può fare oggi e domani 7 e 8 gennaio: orari e spostamenti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo le feste l'Italia si ritrova in giallo, almeno fino al prossimo weekend. L'epifania si è portata con sé anche qualche restrizione, che tornerà con prepotenza nel fine settimana del 9 e 10 gennaio. Nel frattempo sarà concessa qualche libertà in più. oggi e domani infatti la fascia di rischio è tinta di giallo, quella meno stringente, per tutto il paese. Molti bambini di elementari e medie sono tornati a scuola, i bar e i ristoranti sono aperti fino alle 18, poi sarà consentito solo l'asporto, e aprono anche negozi e centri commerciali nel periodo in cui diverse regioni hanno dato il via ai saldi. Quella in cui l'Italia si ritrova oggi e domani è una Zona gialla 'rinforzata'. Le indicazioni sono quelle previste nei giorni precedenti le feste, ma non è consentito, ...

