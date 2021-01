Zona gialla 8 gennaio, oggi dati. Chi rischia zona arancione o rossa (Di venerdì 8 gennaio 2021) Italia in ‘zona gialla rafforzata’ oggi 8 gennaio, in attesa dei nuovi dati del monitoraggio Iss che potrebbero spedire regioni in zona arancione o rossa -in base all’Rt e agli altri parametri- con misure e regole più rigide. Il nuovo decreto covid, valido fino al 15 gennaio, propone oggi per il secondo giorno divieti e restrizioni più soft per l’Italia in relazione a spostamenti, bar, ristoranti e centri commerciali. La costante è rappresentata dal coprifuoco tra le 22 e le 5. Secondo il decreto, saranno vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute” documentabili con l’autocertificazione. È ... Leggi su udine20 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Italia in ‘rafforzata’, in attesa dei nuovidel monitoraggio Iss che potrebbero spedire regioni ino rossa -in base all’Rt e agli altri parametri- con misure e regole più rigide. Il nuovo decreto covid, valido fino al 15, proponeper il secondo giorno divieti e restrizioni più soft per l’Italia in relazione a spostamenti, bar, ristoranti e centri commerciali. La costante è rappresentata dal coprifuoco tra le 22 e le 5. Secondo il decreto, saranno vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute” documentabili con l’autocertificazione. È ...

