Zaniolo | la mamma attacca Madalina Ghenea | “Lascialo stare”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ancora polemiche intorno alla vita privata di Nicolò, voglioso di tornare in campo con la maglia della Roma: anche lacontroSettimane intense in casa. Da pochi giorni il calciatore della Roma ha tolto anche gli account ufficiali perpiù tranquillo. Prima la rottura con Sara Scaperrotta, poi le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Gazzetta_it : La #Ghenea: 'Io e #Zaniolo? Macché, l'ho incontrato una volta sola' - cosminbadiuu : @_DAGOSPIA_ Vabbe dai Zaniolo e la mamma sono pronti per andare dalla D'Urso - maxguadagnoli : Serialità | Zaniolo, Madalina, Sara, la zia e mammà, la Beautiful che ci meritiamo al tempo di Instagram -… - emilucchetti : Le donne sono come gli uomini, oltre le gambe c’è di più, l’uguaglianza di genere, gli stessi stipendi, il diritto… - AleSalva1969_ : @marioalbanese1 Sarebbe meglio parlassero delle love stories di Zaniolo e la mamma -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo mamma

Ancora polemiche intorno alla vita privata di Nicolò Zaniolo, voglioso di tornare in campo con la maglia della Roma: anche la mamma contro Madalina Ghenea Settimane intense in casa Zaniolo. Da pochi ...Le principali news della giornata ROMA-TORINO 3-2 – I giallorossi battono in casa il Torino per 3-2 e agguantano il quarto posto.