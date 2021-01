Zambrotta: “L’Inter è Lukaku-dipendente, il Milan può fare a meno di Ibrahimovic” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “L’Inter ha fatto otto vittorie consecutive prima dello stop con la Sampdoria. Lukaku per Conte è fondamentale, più importante rispetto a Ibrahimovic nel Milan“. Queste sono le considerazioni di Gianluca Zambrotta, protagonista della Nazionale del 2006, ai microfoni di Rai Sport. L’ex terzino di Juventus, Milan e Barcellona ha esternato la propria opinione sull’importanza specifica di Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic per le rispettive squadre d’appartenenza, Inter e Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) “ha fatto otto vittorie consecutive prima dello stop con la Sampdoria.per Conte è fondamentale, più importante rispetto anel“. Queste sono le considerazioni di Gianluca, protagonista della Nazionale del 2006, ai microfoni di Rai Sport. L’ex terzino di Juventus,e Barcellona ha esternato la propria opinione sull’importanza specifica di Romelue Zlatanper le rispettive squadre d’appartenenza, Inter e. SportFace.

