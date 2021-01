Xbox Series X/S userebbero ancora batterie AA nei controller per una 'partnership di lunga data con Duracell' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un portavoce del marchio di batterie Duracell ha affermato che l'uso da parte di Xbox di batterie AA sostituibili è dovuto a una partnership di lunga data tra le due società. Xbox ha utilizzato batterie sostituibili nei suoi controller sin dal lancio di Xbox 360 nel 2005, mentre la maggior parte delle altre periferiche è passata da tempo alle batterie ricaricabili. PlayStation ha utilizzato pad USB ricaricabili per le sue console sin da PS3. Le batterie Duracell sono state fornite in bundle con i controller Xbox da Xbox 360 e l'azienda ha da tempo promosso Xbox nel suo marketing. Lo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un portavoce del marchio diha affermato che l'uso da parte didiAA sostituibili è dovuto a unaditra le due società.ha utilizzatosostituibili nei suoisin dal lancio di360 nel 2005, mentre la maggior parte delle altre periferiche è passata da tempo allericaricabili. PlayStation ha utilizzato pad USB ricaricabili per le sue console sin da PS3. Lesono state fornite in bundle con ida360 e l'azienda ha da tempo promossonel suo marketing. Lo ...

