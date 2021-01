Wrestler WWE | i 10 che hanno trasformato la loro carriera

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 gennaio 2021)WWE, scopriamo i volti di diecichecambiato ilpercorso sportivo e lavorativo, trasformandolo radicalmente! Drew McIntyre, Pac, Christopher Daniels e molti altri, tra i più famosi della WWE. Il 2020 è dominato da una sola star del wrestel, Andrew McLean Galloway IV soprannominato con il ring name Drew McIntyre. E’ lui a essere nominato dai suoi fan Superstar dell’anno! Ciò che rende i risultati di McIntyre così rivelanti, si collega alla lotta che ha portato alla sua posizione di top-guy. In WWE vince due volte il WWE Championship, una volta l‘Intercontinental Championship, due volte il Raw Tag Team Championship. Drew McIntyre, laureato in criminologia, conquista in TNA il World Heavyweight Championship. Unscozzese sotto contratto con la WWE, dove lotta nel ...