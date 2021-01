WhatsApp: nuova politica sulla privacy, devi condividere i dati con Facebook (Di giovedì 7 gennaio 2021) WhatsApp chiede nuovamente di condividere i tuoi dati con Facebook dopo averlo già fatto nel 2016. Un messaggio all’apertura dell’app sta indicando che presto non avrai altra scelta che condividere i tuoi dati con Facebook, la società madre, se desideri continuare a utilizzare il servizio. L’app di messaggistica ha pubblicato una nuova informativa sulla privacy, che entrerà in vigore l’8 febbraio. “Dopo questa data, dovrai accettare questi aggiornamenti per continuare a utilizzare WhatsApp“, si può leggere sul messaggio che appare quando si accede all’app di messaggistica. Se non sei d’accordo, lo stesso avviso suggerisce sottilmente di eliminare il tuo account. Più che di una scelta, ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 7 gennaio 2021)chiedemente dii tuoicondopo averlo già fatto nel 2016. Un messaggio all’apertura dell’app sta indicando che presto non avrai altra scelta chei tuoicon, la società madre, se desideri continuare a utilizzare il servizio. L’app di messaggistica ha pubblicato unainformativa, che entrerà in vigore l’8 febbraio. “Dopo questa data, dovrai accettare questi aggiornamenti per continuare a utilizzare“, si può leggere sul messaggio che appare quando si accede all’app di messaggistica. Se non sei d’accordo, lo stesso avviso suggerisce sottilmente di eliminare il tuo account. Più che di una scelta, ...

