Washington, manifestanti pro-Trump occupano il Campidoglio: scontri con la polizia e una vittima (Di giovedì 7 gennaio 2021) La cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, è stata sospesa per l’irruzione dei manifestanti armati pro Trump. La folla contesta l’esito delle elezioni. scontri con la polizia e spari tra la folla: una vittima e molti arresti. Video web sourceLe scene sono toccanti, la folla inferocita ed armata fa irruzione nel Campidoglio di Washington mentre è in corso la seduta in cui il Congresso stava per ratificare l’esito delle elezioni. I supporters di Trump, non contenti di manifestare tutto il loro disappunto al di fuori del palazzo simbolo della Democrazia in America e non solo, hanno deciso di fare irruzione. Piccolo dettaglio: la maggior parte dei manifestanti era armato. La foto più ... Leggi su instanews (Di giovedì 7 gennaio 2021) La cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, è stata sospesa per l’irruzione deiarmati pro. La folla contesta l’esito delle elezioni.con lae spari tra la folla: unae molti arresti. Video web sourceLe scene sono toccanti, la folla inferocita ed armata fa irruzione neldimentre è in corso la seduta in cui il Congresso stava per ratificare l’esito delle elezioni. I supporters di, non contenti di manifestare tutto il loro disappunto al di fuori del palazzo simbolo della Democrazia in America e non solo, hanno deciso di fare irruzione. Piccolo dettaglio: la maggior parte deiera armato. La foto più ...

TizianaFerrario : Coprifuoco a Washington dalle 18 dopo che i manifestanti pro #Trump hanno forzato gli ingressi del Congresso che de… - Antonio_Tajani : #Washington Totale condanna per la violenza dei manifestanti. Occupare il #Campidoglio è un atto grave. Confidiamo… - fanpage : Membri del Congresso in fuga dopo i tentativi d'irruzione da parte dei manifestanti pro #Trump, caos a #Washington - GiovanniTosato1 : RT @LiveSpinoza: La polizia di Washington vistosamente disorientata davanti ai manifestanti. Non c'era nemmeno un nero a cui sparare. [@pir… - Giampier601 : RT @LiveSpinoza: La polizia di Washington vistosamente disorientata davanti ai manifestanti. Non c'era nemmeno un nero a cui sparare. [@pir… -