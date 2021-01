Washington, lo sciamano italoamericano guida i disordini: chi è Jack Angeli (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un giovane di origini italiane noto come “lo sciamano di QAnon” figura tra i leader delle violenze pro Trump avvenute al Senato a Washington. I disordini di Washington, con un assalto che suona da vero e proprio attacco alla democrazia compiuto dai sostenitori di Donald Trump alla sede del Senato, hanno portato al tragico bilancio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un giovane di origini italiane noto come “lodi QAnon” figura tra i leader delle violenze pro Trump avvenute al Senato a. Idi, con un assalto che suona da vero e proprio attacco alla democrazia compiuto dai sostenitori di Donald Trump alla sede del Senato, hanno portato al tragico bilancio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

