Washington, i fan di Trump assaltano il Congresso. Quattro morti (Di giovedì 7 gennaio 2021) C'è caos a Washington nel giorno nel quale il Congresso avrebbe dovuto ratificare l'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Scontri e disordini si sono susseguiti a Capitol Hill, dove la tensione è salita alle stelle in seguito a un corteo di protesta di elettori e sostenitori di Donald Trump, il quale ha poi invitato alla calma mentre il Congresso veniva chiuso e i parlamentari evacuati sotto la protezione delle forze dell'ordine. La sindaca di Washington ha proclamato il coprifuoco dalle 18 del pomeriggio. Tanto Joe Biden quanto Trump hanno sollecitato la fine dei disordini. «La nostra democrazia è sotto attacco e sotto una minaccia senza precedenti», ha affermato Biden attribuendo gli incidenti a «un piccolo gruppo di estremisti» che stavano scatenando «caos e disordine al limite ...

