Wall Street se ne frega di Trump Francoforte al record storico (Di giovedì 7 gennaio 2021) Wall Street apre in rialzo. Non c'è panico sui mercati dopo l'assalto a Capitol Hill. A dare slancio ai listini sono anche le aspettative che il voto pro-dem in Georgia apra la strada Biden per un ampliamento degli stimoli fiscali Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 gennaio 2021)apre in rialzo. Non c'è panico sui mercati dopo l'assalto a Capitol Hill. A dare slancio ai listini sono anche le aspettative che il voto pro-dem in Georgia apra la strada Biden per un ampliamento degli stimoli fiscali Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : Wall Street ignora l’assalto al Congresso. Riprende la corsa del bitcoin, ormai vicino a 38mila dollari - ferillo2 : RT @paninoelistino: È bastato che Friedman dicesse che Trump è pericoloso e andrà fino in fondo x far twittare a Trump, pochi istanti dopo,… - zzack_3 : A Wall Street ci deve essere una festa. - desibros70 : RT @gzibordi: INCREDIBILE i media globali dal Financial Times,Wall Street Journal al Corriere delle Sera a Yahoo titolano 'TRUMP DICE DI… - ItaNazionalista : @menegopiovan @FreakManVirtue @FelipeKarmelo Se cerchi il google trend della parola 'razzismo' da occupy wall stree… -

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street Wall Street positiva, incertezza in Europa Rai News Tesla in rally a Wall Street grazie a Morgan Stanley

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Tesla Motors, che tratta in rialzo del 2,95%. A fare da assist al titolo contribuisce l'indicazione positiva giunta dagli analisti di Morgan Stanley. Gli.

Le prime pagine dei giornali americani sull’attacco al Congresso

Le immagini e le parole scelte per raccontare l'assalto senza precedenti dei sostenitori di Trump al parlamento statunitense ...

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Tesla Motors, che tratta in rialzo del 2,95%. A fare da assist al titolo contribuisce l'indicazione positiva giunta dagli analisti di Morgan Stanley. Gli.Le immagini e le parole scelte per raccontare l'assalto senza precedenti dei sostenitori di Trump al parlamento statunitense ...