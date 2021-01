Wall Street ignora l’assalto al Congresso Riprende la corsa del bitcoin | ormai vicino a 38mila dollari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Che fosse una cosa seria anon ci ha creduto nessuno. Giusto un piccolo sbandamento mentre le immagini delaliniziavano ad apparire sugli schermi, in una giornata partita al rialzo e chiusasi con il segno più. Il Dow Jones ha chiuso ieri in rialzo dell’1,4%, l’S&P500 con un + 0,6%. Il calo del Nasdaq (- 0,6%) è riconducibile alle flessioni dei giganti del listino come Alphabet (Google), Amazon, Facebook o Apple penalizzati dai timori che la nuova Casa Bianca possa essere più severa in tema di regolazione antitrust e regimi fiscali. La vittoria del democratico Jon Ossoff in Georgia, consegna la maggioranza del Senato ai democratici agevolando l’implementazione delle politiche dell’amministrazione di Joe Biden. Vedremo se oggi, a mente fredda, il clima della borsa newyorkese sarà ...