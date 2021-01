Wall Street amplia rialzo dopo conferma Biden a presidenza

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, all’indomani delladi Joecome presidente USA, da parte del Congresso.Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones, mostra una plusvalenza dello 0,87%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,43% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+2,22%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l’S&P 100 (+1,61%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica (+2,40%), finanziario (+1,94%) e beni di consumo secondari (+1,81%). Il settore utilities, con il suo -0,55%, si attesta come peggiore del mercato. Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+7,34%), ...