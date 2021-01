Volti coperti da mascherine | angoli nascosti ed emozioni | 45 foto di Udine in lockdown

Leggi su udine20

(Di giovedì 7 gennaio 2021) C’è unache non si conosce. Unache ogni giorno vedi, ma non guardi fino in fondo. Ci sono dettagli che sfuggono allo sguardo, momenti che scivolano via davanti a noi, luci impercettibili. Per amarla davvero la sua città Alessandro Cedrini ha iniziato agrafarla. Direttore generale di un’azienda industriale, 48 anni, un lavoro che l’ha portato a viaggiare in giro per il mondo. Quando rientra, però, sente il bisogno di riappropriarsi di casa sua, delle sue origini. «Volevo fare pace cone iniziare ad amarla conoscendola» dice. E così investe nella sua passione, prima da autodidatta poi iscrivendosi al Circolograficose. I suoi scatti, ora, stanno facendo conosceredall’Australia agli Stati Uniti passando per l’Europa e l’Asia