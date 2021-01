“Voleva uccidermi”, paura a Storie Italiane: ecco cosa è succeo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il racconto di Sigfrido Ranucci inquieta il pubblico di Storie Italiane, il giornalista di report nel mirino della mafia: ecco le sue parole e come ha scoperto di essere nel mirino della malavita. Una puntata davvero difficile quella di oggi di Storie Italiane, Eleonora Daniele raccoglie infatti la testimonianza del volto di Report, Sigfrido Ranucci. Il giornalista e conduttore ha recentemente scoperto un risvolto davvero inquietante che lo riguarda di persona. Come rivelato da un video sul profilo Twitter del noto talk vediamo il pregiudicato Francesco Pennino, che rivela di aver incontrato in carcere esponenti della famiglia Madonia: “Volevano pagare per ammazzarti.” LEGGI ANCHE>>>Storie Italiane, paura ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il racconto di Sigfrido Ranucci inquieta il pubblico di, il giornalista di report nel mirino della mafia:le sue parole e come ha scoperto di essere nel mirino della malavita. Una puntata davvero difficile quella di oggi di, Eleonora Daniele raccoglie infatti la testimonianza del volto di Report, Sigfrido Ranucci. Il giornalista e conduttore ha recentemente scoperto un risvolto davvero inquietante che lo riguarda di persona. Come rivelato da un video sul profilo Twitter del noto talk vediamo il pregiudicato Francesco Pennino, che rivela di aver incontrato in carcere esponenti della famiglia Madonia: “no pagare per ammazzarti.” LEGGI ANCHE>>>...

Focalizzata, in particolare, su quel filo che lega la strage di Bologna dell’80 fino alle bombe del ’94. Con il collega Nicola Biondo raccontammo in questo libro il ruolo dei servizi segreti deviati a ...

Focalizzata, in particolare, su quel filo che lega la strage di Bologna dell'80 fino alle bombe del '94. Con il collega Nicola Biondo raccontammo in questo libro il ruolo dei servizi segreti deviati a ...