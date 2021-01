Vogue Italia, il nuovo numero è interamente dedicato agli animali (Di giovedì 7 gennaio 2021) A un anno di distanza dal numero record del gennaio 2020 (realizzato senza scattare fotografie di moda, allo scopo di ridurre simbolicamente il carbon footprint del magazine), e in occasione della pubblicazione della carta dei valori internazionali di Vogue 2021, Vogue Italia torna a occuparsi di ambiente. E lo fa dedicando per la prima volta nella sua storia un intero numero, e 7 copertine da collezione, agli animali. «Quest’anno abbiamo voluto che fossero gli animali a prendere in prestito il nostro spazio fisico e digitale», spiega il direttore Emanuele Farneti, «per costringerci a riportare l’attenzione, dopo i mesi passati in casa, sulla dimensione naturale, sull’emergenza ambientale che il dramma della pandemia non ha certo reso meno urgente, e ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) A un anno di distanza dalrecord del gennaio 2020 (realizzato senza scattare fotografie di moda, allo scopo di ridurre simbolicamente il carbon footprint del magazine), e in occasione della pubblicazione della carta dei valori internazionali di2021,torna a occuparsi di ambiente. E lo fa dedicando per la prima volta nella sua storia un intero, e 7 copertine da collezione,. «Quest’anno abbiamo voluto che fossero glia prendere in prestito il nostro spazio fisico e digitale», spiega il direttore Emanuele Farneti, «per costringerci a riportare l’attenzione, dopo i mesi passati in casa, sulla dimensione naturale, sull’emergenza ambientale che il dramma della pandemia non ha certo reso meno urgente, e ...

In una giornata scioccante e senza precedenti, è stato difficile dare un senso alla situazione. Queste immagini raccontano una storia che ci ha lasciato senza parole ...

