Virus in Campania, aumentano ancora i contagi: il bollettino di oggi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Campania. Sono più di 1000 i nuovi positivi nella giornata di oggi su oltre 11mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di crisi nell’ultimo bollettino del 7 gennaio. Si registrano altri 39 decessi e quasi 1000 guariti. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 1.052 di cui: Asintomatici: 937 Sintomatici: 115 Tamponi del giorno: 11.930 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021). Sono più di 1000 i nuovi positivi nella giornata disu oltre 11mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di crisi nell’ultimodel 7 gennaio. Si registrano altri 39 decessi e quasi 1000 guariti. IldiPositivi del giorno: 1.052 di cui: Asintomatici: 937 Sintomatici: 115 Tamponi del giorno: 11.930 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

