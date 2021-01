Vipponi censurati | il caso Pamela Prati è tabù al GF | regia “avverte” | la Orlando salva la situazione

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021) È una conversazione dai toni piuttosto sarcastici quella intavolata dagli inquilini del Grande Fratello Vip 5 sul: il famosoful – ogate – non è argomento gradito al GF che provvede così alla censura. In un sovrapporsi di voci, i concorrenti si confrontano: la chiacchierata deirinchiusi tra le mura di Cinecittà cade proprio sulla vicenda che coinvolse a lungo la showgirl sarda. Il tema, trattato per molto tempo da giornali e trasmissioni tv, sembra appassionare particolarmente Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti, insieme sul divano accanto a Stefania. Leggi anche >> Giacomo Urtis vuole un figlio, ecco chi si offre per l’inseminazione artificiale: «Non costa nulla» Censura al Grande Fratello Vip 5: concorrenti ...