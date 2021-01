**Vip: all'asta Force Blue, il super yacht di Briatore sequestrato nel 2010** (Di giovedì 7 gennaio 2021) 7 gen. (Adnkronos) - Force Blue, il super yacht di proprietà di Flavio Briatore sequestrato nel 2010 al largo di La Spezia mentre a bordo si trovavano il figlio e lex moglie Elisabetta Gregoraci, è stato messo in vendita. A quanto apprende l'Adnkronos, la Corte d'Appello di Genova ha notificato a Flavio Briatore il decreto del 30 dicembre 2020, con la quale autorizza, quasi 11 anni dopo, la vendita giudiziale della barca, uno yacht super lusso che è il 78mo più grande del mondo, "delegando e autorizzando l'amministratore e custode giudiziale del bene all'esecuzione della stessa". La cifra di partenza, secondo quanto si legge nell'ordinanza, è fissata in circa 7 milioni di euro, e la data dell'asta è fissata per il 27 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) 7 gen. (Adnkronos) -, ildi proprietà di Flavionel 2010 al largo di La Spezia mentre a bordo si trovavano il figlio e lex moglie Elisabetta Gregoraci, è stato messo in vendita. A quanto apprende l'Adnkronos, la Corte d'Appello di Genova ha notificato a Flavioil decreto del 30 dicembre 2020, con la quale autorizza, quasi 11 anni dopo, la vendita giudiziale della barca, unolusso che è il 78mo più grande del mondo, "delegando e autorizzando l'amministratore e custode giudiziale del bene all'esecuzione della stessa". La cifra di partenza, secondo quanto si legge nell'ordinanza, è fissata in circa 7 milioni di euro, e la data dell'è fissata per il 27 ...

SandraUgricic : A Dayane piace la privacy, non la popolarita'.Intanto ha tirato in ballo la vita privata di Andrea per affossarlo… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Duro attacco di molti vip all'ultima esternazione di Antonella Elina che si è scagliata contro Samantha De Grenet. Per l'op… - JohSogos : RT @ilgiornale: Duro attacco di molti vip all'ultima esternazione di Antonella Elina che si è scagliata contro Samantha De Grenet. Per l'op… - ilgiornale : Duro attacco di molti vip all'ultima esternazione di Antonella Elina che si è scagliata contro Samantha De Grenet.… - xattorneyx : @unicaiole Ma lei è famosissima in Brasile!!! È nata come 'vip' proprio lì, mi ricordo che all'inizio del GF ha rac… -

Ultime Notizie dalla rete : **Vip all **Vip: all'asta Force Blue, il super yacht di Briatore sequestrato nel 2010** (2) Il Tempo Samantha De Grenet: "Secondo me riceverai le chiavi di casa" - Grande Fratello VIP | GFVIP 5

Nella Casa del Grande Fratello VIP i concorrenti iniziano a preparare la cena e Rosalinda , rimasta in veranda con Stefania Samantha , torna a parlare della sua storia d'amore con il fidanzato Giulian ...

GF Vip, Zelletta: l’aereo di Natalia risolve la crisi?

Poche ore fa Natalia Paragoni ha inviato ad Andrea Zelletta un particolare aereo con cui, almeno per il momento, è riuscita a far tornare la ...

Nella Casa del Grande Fratello VIP i concorrenti iniziano a preparare la cena e Rosalinda , rimasta in veranda con Stefania Samantha , torna a parlare della sua storia d'amore con il fidanzato Giulian ...Poche ore fa Natalia Paragoni ha inviato ad Andrea Zelletta un particolare aereo con cui, almeno per il momento, è riuscita a far tornare la ...