VIDEO | Scuola, catene fuori la Regione Campania per protestare contro la Dad (Di giovedì 7 gennaio 2021) NAPOLI – Protesta anche a Napoli il mondo della scuola schierato contro la didattica a distanza. Nell’ambito della manifestazione nazionale organizzata da Priorità alla Scuola, sono state organizzate in città tre iniziative di protesta. Alle 13, fuori alla sede dell’istituto Casanova di piazza Cavour, un gruppo di genitori e studenti ha attuato un simbolico blocco stradale ed esposto uno striscione sulla facciata del plesso con la scritta ‘La scuola è a scuola’ e la firma di Usciamo dagli Schermi, il movimento No Dad della Campania. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) NAPOLI – Protesta anche a Napoli il mondo della scuola schierato contro la didattica a distanza. Nell’ambito della manifestazione nazionale organizzata da Priorità alla Scuola, sono state organizzate in città tre iniziative di protesta. Alle 13, fuori alla sede dell’istituto Casanova di piazza Cavour, un gruppo di genitori e studenti ha attuato un simbolico blocco stradale ed esposto uno striscione sulla facciata del plesso con la scritta ‘La scuola è a scuola’ e la firma di Usciamo dagli Schermi, il movimento No Dad della Campania.

ItaliaViva : #Vaccino e #scuola, una proposta concreta: ogni settimana arrivano 470 mila dosi di vaccino, che è lo stesso numero… - Mov5Stelle : Alle polemiche sulla scuola rispondiamo con i fatti. Abbiamo investito oltre 7 miliardi mirati a migliorare la nost… - raffaellapaita : “Diamo le 470mila dosi del #vaccino Pfizer di questa settimana diamole agli insegnanti delle scuole medie e superio… - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'La scuola ha avuto un ruolo non indifferente nella seconda ondata. Ci deve essere coerenza, non si può dire siamo in zona ro… - TuriCaggegi : RT @repubblica: Botte tra genitori pro e contro dad: a Napoli finisce a ombrellate -