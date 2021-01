Video Milan-Juventus 1-3: gol, highlights e sintesi. Federico Chiesa incontenibile (Di giovedì 7 gennaio 2021) Doveva essere il big match di questo turno del campionato di Serie A di calcio dell’Epifania e, il posticipo serale, non ha assolutamente tradito le aspettative. A sfidarsi la prima in classifica e la detentrice del titolo da ormai nove anni: un grande classico a San Siro quello tra Milan e Juventus. I bianconeri hanno fatto valere l’esperienza e la lunghezza della rosa maggiore imponendosi per 3-1 al termine di un incontro davvero molto equilibrato. A spiccare è stato un Federico Chiesa incontenibile: l’ex ala della Fiorentina è stato protagonista con una doppietta che ha spaccato la partita. Due reti una più bella dell’altra per lui, nel mezzo la risposta di Davide Calabria, mentre a chiudere i conti ci hanno pensato i cambi di Andrea Pirlo, con la rete di Weston McKennie. Andiamo a rivivere ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Doveva essere il big match di questo turno del campionato di Serie A di calcio dell’Epifania e, il posticipo serale, non ha assolutamente tradito le aspettative. A sfidarsi la prima in classifica e la detentrice del titolo da ormai nove anni: un grande classico a San Siro quello tra. I bianconeri hanno fatto valere l’esperienza e la lunghezza della rosa maggiore imponendosi per 3-1 al termine di un incontro davvero molto equilibrato. A spiccare è stato un: l’ex ala della Fiorentina è stato protagonista con una doppietta che ha spaccato la partita. Due reti una più bella dell’altra per lui, nel mezzo la risposta di Davide Calabria, mentre a chiudere i conti ci hanno pensato i cambi di Andrea Pirlo, con la rete di Weston McKennie. Andiamo a rivivere ...

RaiSport : #MilanJuve 1-3 - Bianconeri a 7 punti dalla vetta e con una partita da recuperare. Per il #Milan arriva la prima s… - acmilan : #OnThisDay in 1988 Maradona's Napoli was no match for Arrigo Sacchi's #ACMilan ???? A San Siro il Napoli di Maradona… - SkySport : Milan, Pioli si racconta a Sky Sport 24: 'Il Milan non è una favola, è realtà' ? ?? L'intervista esclusiva di… - CordobaSkandar : RT @AlteaFerrari: Buongiorno A TUTTI?? Nice day Y'ALL?? Milan?? - Milan___98 : RT @AagKaDevta: Whole Scenario in Short Video ... @KohliMyJaan thoda sa dedena becchare ko ???????? -