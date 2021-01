Vicarello (Livorno) – Grave incidente sulla FiPiLi: morti e feriti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nel primo pomeriggio tragedia sulla Fi-Pi-Li, in direzione Livorno, all’altezza dell’uscita di Vicarello dove un 30enne empolese è morto in seguito ad un incidente stradale. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che l’uomo abbia perso il controllo della propria auto che poi ha sfondato il guardrail finendo fuori strada. A causa dell’urto, il 30enne è stato sbalzato Leggi su periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nel primo pomeriggio tragediaFi-Pi-Li, in direzione, all’altezza dell’uscita didove un 30enne empolese è morto in seguito ad unstradale. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che l’uomo abbia perso il controllo della propria auto che poi ha sfondato il guardrail finendo fuori strada. A causa dell’urto, il 30enne è stato sbalzato

Nel primo pomeriggio tragedia sulla Fi-Pi-Li, in direzione Livorno, all’altezza dell’uscita di Vicarello dove un 30enne empolese è morto in seguito ad un incidente stradale. Secondo una primissima ric ...

Solange trovato senza vita nella sua casa di Mortaiolo

Il sensitivo-intrattenitore, noto personaggio tv, non rispondeva alle telefonate: un amico ha avvertito i vigili del fuoco che hanno forzato la porta. Solange avrebbe compiuto 69 anni a aprile ...

Solange trovato senza vita nella sua casa di Mortaiolo

Il sensitivo-intrattenitore, noto personaggio tv, non rispondeva alle telefonate: un amico ha avvertito i vigili del fuoco che hanno forzato la porta. Solange avrebbe compiuto 69 anni a aprile ...