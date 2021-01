Via libera dell’Ema al vaccino Moderna: all’Italia 21 milioni e 200mila dosi (Di giovedì 7 gennaio 2021) . L’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, ha approvato vaccino Moderna per la somministrazione nei 27 paesi dell’Unione europea contro il Coronavirus. Nelle prossime ore il parere espresso verrà trasmesso alla Commissione Ue, che a sua volta convaliderà l’uso del farmaco nei 27 paesi membri. all’Italia andranno in totale 21 milioni e 200mila dosi del nuovo siero. Dopo Pfizer, l’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, ha dato il via libera al vaccino Moderna per la somministrazione nei 27 paesi dell’Unione europea. all’Italia andranno 21 milioni e 200mila dosi: come ha sottolineato nei giorni scorsi Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 7 gennaio 2021) . L’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, ha approvatoper la somministrazione nei 27 paesi dell’Unione europea contro il Coronavirus. Nelle prossime ore il parere espresso verrà trasmesso alla Commissione Ue, che a sua volta convaliderà l’uso del farmaco nei 27 paesi membri.andranno in totale 21del nuovo siero. Dopo Pfizer, l’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, ha dato il viaalper la somministrazione nei 27 paesi dell’Unione europea.andranno 21: come ha sottolineato nei giorni scorsi Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità ...

