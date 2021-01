Vi spiego il regalo di Trump alla Cina. Il corsivo di Arditti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non credo fosse nelle sue intenzioni, ma questo rende il fatto ancora più grave: la sommossa popolare di ieri a Washington, ispirata e (di fatto) appoggiata da Donald Trump, ottiene un immediato effetto geopolitico, vale a dire regalare alla Cina di Xi Jinping la leadership planetaria (peraltro già resasi evidente sul fronte della pandemia). La devastazione negli uffici di Capitol Hill, la folla inferocita che sfonda ogni tipo di barriera, l’indifendibile atteggiamento delle forze dell’ordine (talmente impreparate da rendere necessario il ricorso alla Guardia Nazionale): tutte facce della stessa medaglia, vale a dire quella del tramonto malinconico del secolo americano, inteso come luogo e tempo di democrazia liberale capace di funzionare (innanzitutto) come modello ispiratore per le nazioni di tutto il mondo. Non ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non credo fosse nelle sue intenzioni, ma questo rende il fatto ancora più grave: la sommossa popolare di ieri a Washington, ispirata e (di fatto) appoggiata da Donald, ottiene un immediato effetto geopolitico, vale a dire regalaredi Xi Jinping la leadership planetaria (peraltro già resasi evidente sul fronte della pandemia). La devastazione negli uffici di Capitol Hill, la folla inferocita che sfonda ogni tipo di barriera, l’indifendibile atteggiamento delle forze dell’ordine (talmente impreparate da rendere necessario il ricorsoGuardia Nazionale): tutte facce della stessa medaglia, vale a dire quella del tramonto malinconico del secolo americano, inteso come luogo e tempo di democrazia liberale capace di funzionare (innanzitutto) come modello ispiratore per le nazioni di tutto il mondo. Non ...

technofab_it : @PietroLazze @Luca_Cilli No vabbeh, per me personalmente è un gran regalo e te lo spiego così... ?????? alla fine Luca… - mreesbenz : @oicompaaa non mi spiego il biglietto con colao scritto, era un regalo? - VperVents : @MatteoSalvemini @liberioltre @micheleboldrin @DeShindig @falitalia @theboydaily Secondo me è altamente improbabile… - Simone75518033 : @battiatino @satellix1966 @matteorenzi Quando scrive “coglione” lo fa per rivelarci la sua passione per l’autobiogr… -

Ultime Notizie dalla rete : spiego regalo “Vi spiego come regalare la mia tazza che canta” La Stampa L’influencer Carla Bellucci spende 8000 euro per sé ma non fa regali ai figli: “Le mamme si lasciano andare e perdono i mariti”

L’influencer Carla Bellucci sta facendo molto parlare di sé dopo un’intervista rilasciata al Sun. La donna ha raccontato che a Natale ha speso ben 8000 euro di regali per sé stessa, mentre ha deciso d ...

A 9 anni, come regalo di Natale si fa pubblicare il libro con la sua favola

A 9 anni non ha chiesto a Babbo Natale giocattoli o peluche ma la pubblicazione del suo racconto. E il suo desiderio si è avverato esattamente come la favola a lieto fine che ha scritto. L’autrice è R ...

L’influencer Carla Bellucci sta facendo molto parlare di sé dopo un’intervista rilasciata al Sun. La donna ha raccontato che a Natale ha speso ben 8000 euro di regali per sé stessa, mentre ha deciso d ...A 9 anni non ha chiesto a Babbo Natale giocattoli o peluche ma la pubblicazione del suo racconto. E il suo desiderio si è avverato esattamente come la favola a lieto fine che ha scritto. L’autrice è R ...