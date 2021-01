Vedere i simboli di QAnon e del Kekistan nell' attacco al Congresso dimostra che ciò che accade online non rimane solo online

Leggi su it.mashable

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Le allucinanti scene dell’assalto alda parte di una massa di manifestanti incitati da Donald Trump non avrebbero dovuto stupire nessuno che stesse prestando attenzione a ciò cheva sulle piattaforme social Per due mesi, incessantemente, chiunque frequentasse anche tangenzialmente la galassia di piattaforme social e siti colonizzati dall’estrema destra statunitense poteva essere certo di una cosa. Donald Trump aveva vinto le elezioni, i Democratici gliele stavano rubando. Qualcuno doveva fare qualcosa: se non i giudici dei vari Stati conquistati da Biden, …