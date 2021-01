Vanessa Kirby: “Pieces of a Woman rispecchia questo strano anno di lutto che stiamo vivendo” (Di giovedì 7 gennaio 2021) La video intervista a Vanessa Kirby, protagonista di Pieces of a Woman, per cui ha vinto la Coppa Volpi a Venezia, e che sarà una delle favorite ai prossimi Oscar. Martha e Sean stanno per avere una bambina: hanno deciso di far avvenire il parto in casa. Si rompono le acque e la levatrice di cui si fidano non può venire. Si affidano quindi a un'altra donna. Tutto sembra andare per il meglio, poi qualcosa cambia. Le conseguenze di quella sera condizioneranno la loro famiglia per sempre. Dopo essere stato presentato in concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'arte Cinematografica di Venezia, dove la protagonista Vanessa Kirby è stata premiata con la Coppa Volpi alla migliore attrice, arriva su Netflix il 7 gennaio ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021) La video intervista a, protagonista diof a, per cui ha vinto la Coppa Volpi a Venezia, e che sarà una delle favorite ai prossimi Oscar. Martha e Sean stper avere una bambina: hdeciso di far avvenire il parto in casa. Si rompono le acque e la levatrice di cui si fidano non può venire. Si affidano quindi a un'altra donna. Tutto sembra andare per il meglio, poi qualcosa cambia. Le conseguenze di quella sera condizionerla loro famiglia per sempre. Dopo essere stato presentato in concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'arte Cinematografica di Venezia, dove la protagonistaè stata premiata con la Coppa Volpi alla migliore attrice, arriva su Netflix il 7 gennaio ...

margotvrob : Come facevo a pensare che Vanessa Kirby fosse brutta quando stava con Douglas Booth. - ClaireDimples : well pieces of a woman devo ancora digerirlo ma vanessa kirby e la sua voce profonda............ - IlPetrolier3 : Vanessa Kirby comunque non è reale - annachiara234 : RT @lasoralalla: Giornata salvata da Vanessa Kirby e dalla sua immensa bravura e bellezza - SaraEurid : RT @ziogregorin_: Rivisto e confermo la sensazione avuta a Venezia di un film tanto sbilanciato fra una prima parte (veramente bella) e una… -