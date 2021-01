Van de Beek | il fratello di De Boer avvisa | «Rischia di perdere gli Europei»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ronald Dedel ct olandese Franck giudica l’andamento di Van deal Manchester United Ronald Dedel ct dell’Olanda Franck, ha commentato l’esperienza di Van deal Manchester United. Le sue parole. «Glistanno per arrivare e credo che il ragazzo voglia parteciparci. In Premier sta giocando poco, se le cose non migliorano sarebbe meglio che Van Deinizi a pensare ad una soluzione alternativa come un prestito oppure un trasferimento. Non so che tipo di accordi esistano tra il ragazzo e il club inglese, magari era chiaro sin dal principio che avrebbero sfruttato questa stagione per lanciarlo poi il prossimo anno» Leggi su Calcionews24.com