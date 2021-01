Vaccino | Italia prima in Europa per somministrazioni 322mila

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L'nella Ue per le vaccinazioni in rapporto alla popolazione e seconda sul valore assoluto. Con oltre 322.943, pari allo 0,55% degli abitanti, l'sorpassa la ...

Agenzia_Ansa : In Italia 236mila vaccinati, usate il 49% delle dosi #Covid #ANSA - sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - robersperanza : Incoraggianti i primi risultati del vaccino ReiThera sperimentato dallo Spallanzani. Se si confermeranno i dati ott… - raffo1900 : RT @M5S_Europa: ???? L'#Italia è prima in #UE nella campagna di somministrazione del #vaccino anti Covid-19. Le polemiche sui ritardi stanno… - fabrizio66mn : Vaccino Modena, dosi «avanzate» date a figli e parenti degli operatori sanitari: indagano i Nas -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Italia

I dati sono in aumento, il sistema dei colori con l'Italia divisa in zone rosse, arancioni e gialle non funziona, la vaccinazione va a rilento e ...Accolto il documento proposto dalla Federazione di oncologi, cardiologi ed ematologi indirizzato alle Regioni per proteggere 11 milioni di persone con grandi patologie: malati oncologici ed ematologic ...