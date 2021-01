Vaccino, Italia prima in Europa per numero vaccinati: la lista dei 10 paesi più virtuosi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con oltre 322 mila (0,51% della popolazione totale) l' è il primo Paese nell'Unione Europea per percentuale di popolazione sottoposta al contro il e all'ottavo posto nella classifica mondiale. É ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con oltre 322 mila (0,51% della popolazione totale) l' è il primo Paese nell'Unione Europea per percentuale di popolazione sottoposta al contro il e all'ottavo posto nella classifica mondiale. É ...

sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - Agenzia_Ansa : In Italia 236mila vaccinati, usate il 49% delle dosi #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : In un giorno 70mila vaccinati, finora 247mila in Italia. #Covid #ANSA - Notiziedi_it : Vaccino Moderna, prima dosi in Italia dalla prossima settimana dopo l'ok Ema - msn_italia : Arriva il secondo vaccino in Europa: l'Ema autorizza il farmaco Moderna -